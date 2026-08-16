Tras denuncia viral: Mujer fue detenida en Maipú por maltrato animal

La detención se produjo tras una denuncia en redes sociales que apuntaba a que el perro habría pertenecido a Carabineros, versión que fue descartada gracias a su número de chip.

Funcionarios de la 52ª Comisaría de Maipú detuvieron durante la tarde de este sábado a una mujer de 54 años por maltrato animal contra un perro.

El procedimiento se originó tras una denuncia difundida en redes sociales , que apuntaba a un presunto maltrato contra un can que habría prestado servicios a Carabineros.

Personal del Grupo de Adiestramiento Canino, junto a equipo especializado, concurrió hasta una vivienda de calle Esdras, donde constató que el animal presentaba malas condiciones de salud.





En el lugar se procedió a la detención de su dueña, identificada como R.J.T.L., de 54 años, chilena y sin antecedentes policiales.

A través del número de chip del perro y las plataformas institucionales, Carabineros descartó que el animal haya pertenecido a la institución , pese a que en las publicaciones de Instagram se afirmaba.

El can recibió atención médica de un veterinario de Carabineros y, por instrucción de la Fiscalía, permanecerá bajo resguardo del Grupo de Adiestramiento Canino hasta que la Municipalidad adopte las medidas que correspondan según la ley.