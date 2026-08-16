VIDEO | Asaltante rompe ventana del Metro para escapar tras intimidar a pasajeros en Valparaíso

Carabineros explicó que el sujeto intimidó a los pasajeros de un vagón para sustraerles especies y que, tras el forcejeo, una víctima resultó con lesiones leves.

La noche de este sábado, un hombre fue registrado rompiendo el vidrio de un vagón del Metro de Valparaíso y escapando tras la acción.

Según las imágenes, mientras el metro se encontraba detenido, el sujeto utilizó sus pies para forzar la ventana, pese a que corresponde a un vidrio de seguridad reforzado.





Tras romperlo, saltó una reja perimetral que separa la vía del tren de la vereda y huyó del lugar sin que nadie lo persiguiera.

Carabineros confirmó intento de asalto

Tras conocerse las imágenes, Carabineros confirmó este domingo que el hombre rompió el vidrio del vagón del metro para escapar tras intentar asaltar a los pasajeros de ese carro.

Según explicó la institución, el aviso ingresó a la central de comunicaciones cerca de las 21:00 horas del sábado, tras reportarse que un sujeto portaba un arma blanca e intimidaba a las personas al interior del vagón.

De acuerdo con el relato policial, el individuo pretendía sustraer especies a los pasajeros y, al entrar en conflicto con una de las víctimas, esta resultó con una lesión leve en una de sus manos , por lo que fue atendida por personal del SAMU en el lugar.

Al verse acorralado cuando el tren cerró sus puertas, el sujeto rompió la ventana de escape con los pies y huyó del vagón. Hasta el momento no se registran detenidos y la investigación continúa en desarrollo para dar con el paradero del hombre.