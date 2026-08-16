Gael Yeomans es elegida presidenta del Frente Amplio tras imponerse a Constanza Martínez

La diputada encabezó la lista Unidad para Avanzar, que obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones internas del partido.

Este fin de semana, el Frente Amplio (FA) eligió a su nueva presidenta: la diputada Gael Yeomans , quien encabezaba la lista Unidad para Avanzar.

En las elecciones internas, la parlamentaria se enfrentó a Constanza Martínez, quien hasta ahora era la timonel del partido y lideraba la lista Frente Amplio para Chile.

Las votaciones se realizaron de manera electrónica durante este sábado 15 y domingo 16 de agosto y contemplaron un universo de cerca de 60 mil militantes habilitados para sufragar.

Para la elección de la Directiva Nacional, Unidad para Avanzar superó a Frente Amplio para Chile con 5.667 votos, mientras que la lista perdedora obtuvo 4.353.

Gael Yeomans celebra triunfo en la presidencia del Frente Amplio

Yeomans expresó su emoción mediante una publicación de Instagram, en la que agradeció a quienes la escogieron para liderar la colectividad: “Mil gracias a todas las compañeras y compañeros que participaron en este proceso y por la confianza en nuestro proyecto”.

“Desde ya, vamos a construir un Frente Amplio que esté presente en todos los frentes, articulando a toda la oposición para frenar los retrocesos del Gobierno de Kast para darle esperanzas a las familias de Chile”, declaró.

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Martínez asume la derrota en las elecciones del Frente Amplio

Por su parte, Constanza Martínez asumió su derrota y felicitó a su compañera de partido a través de su cuenta de X: “Un saludo fraterno a la diputada, quien asumirá la presidencia del Frente Amplio”.

“Seguiremos trabajando y construyendo Frente Amplio junto a todas y todos quienes integrarán la nueva Dirección Nacional. El Frente Amplio es un partido vivo, que debate y decide su propio rumbo“, manifestó.

Por último, destacó el proceso electoral que vivió este fin de semana la colectividad: “Mi sincero agradecimiento a la militancia que participó activamente y validó este proceso democrático. Todo mi cariño quienes fortalecen nuestra orgánica en cada rincón del país y que asumirán los mandatos de nuestro Congreso para consolidar este nuevo periodo partidario”.

Un saludo fraterno a la diputada @GaelYeomans, quien asumirá la presidencia del Frente Amplio. Seguiremos trabajando y construyendo Frente Amplio junto a todas y todos quienes integrarán la nueva Dirección Nacional. El Frente Amplio es un partido vivo, que debate y decide su… — Constanza Martínez (@contimartinez) August 16, 2026

Expresidente Gabriel Boric felicita a nueva presidenta del FA

Tras la publicación de los resultados, el expresidente Gabriel Boric se refirió a la elección: “Felicito a la diputada Gael Yeomans que ha sido electa Presidenta del Frente Amplio. Hablé con ella recién y sabe que contará conmigo durante estos tiempos intensos en esta tremenda responsabilidad . Un abrazo grande compañera”.

“Felicito y agradezco a Constanza Martínez quien ha liderado al partido durante hitos claves en su historia, como la fusión que dio vida al FA, las elecciones y el primer congreso ideológico. Una compañera gigante, de las imprescindibles“, agregó.

Asimismo, Boric abordó el desafío de la colectividad: “La tarea de construir Partido y reivindicar día a día la política como herramienta honesta de transformación social con convicción y esperanza es un desafío gigante en esta época. Tenemos que estar a la altura”.