“Dañan la institucionalidad”: Reforma en seguridad tensiona al oficialismo y la UDI se desmarca del Ejecutivo

La propuesta del Gobierno para modificar la Constitución generó discrepancias no solo dentro del gabinete, sino también entre diputados de la derecha.

La reforma constitucional en materia de seguridad que busca concretar el Gobierno no solo generó diferencias dentro del propio gabinete del presidente José Antonio Kast, sino también al interior del oficialismo.

La propuesta del Ejecutivo modificaría entre 10 y 12 artículos de la Carta Fundamental, con el objetivo de combatir el crimen organizado.

UDI se desmarca del Ejecutivo por reforma en seguridad

Guillermo Ramírez, presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), afirmó este domingo en conversación con La Tercera que “en las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad ”.

Tras las declaraciones del timonel gremialista, las discrepancias también surgieron entre los diputados del partido.

Daniel Lilayú se sumó a la postura de Ramírez, mientras que Constanza Hube planteó que “nosotros no buscamos refundar nada y vamos a apoyar aquellas reformas constitucionales que sean acotadas, quirúrgicas”.





Reforma en seguridad tensiona al oficialismo

Desde Renovación Nacional también hubo reparos. La diputada Ximena Ossandón cuestionó la intención de modificar la Carta Fundamental y enfatizó la importancia de respetar la institucionalidad.

“¿Qué es lo de la Constitución que tú crees que quieres cambiar? ¿Es porque no estás de acuerdo con las resoluciones que toma al final el Tribunal Constitucional? Me parece que eso sería un poco delicado, porque uno tiene que creer en y respetar las instituciones ”, planteó.

Este es el escenario en el que la propuesta del Ejecutivo ingresaría al Congreso.