Inicia pago de bono de hasta $185 mil: Los grupos que pueden postular al Subsidio Unificado al Empleo

El nuevo beneficio reemplazará al Subsidio al Empleo Joven (SEJ), Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) y Subsidio para Trabajadores Jóvenes. Revisa cómo postular y los montos a los que puedes acceder.

Este jueves 1 de octubre comienza a regir el Subsidio Unificado al Empleo (SUE), nuevo beneficio administrado por el SENCE que busca incentivar el empleo formal.

Este aporte reemplaza tres subsidios que anteriormente funcionaban por separado: Subsidio al Empleo Joven (SEJ), Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) y Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes.

El subsidio está dirigido a jóvenes, mujeres, personas mayores y personas con discapacidad , quienes podrán recibir un porcentaje de su remuneración bruta mensual si cumplen con las condiciones establecidas.





El beneficio también contempla un aporte para los empleadores del sector privado que contraten a personas pertenecientes a estos grupos prioritarios.

La postulación será 100% digital y estará disponible durante todo el año, pero el subsidio tendrá una duración de hasta 12 meses continuos.

¿Quiénes pueden recibir el Subsidio Unificado al Empleo?

El SUE está destinado a personas que pertenezcan a alguno de estos cuatro grupos:

Jóvenes: desde los 18 y hasta antes de cumplir 25 años.

Mujeres: desde los 25 y hasta antes de cumplir 55 años.

Personas mayores: desde los 55 y hasta antes de cumplir 65 años.

Personas con discapacidad: desde los 18 años, siempre que estén inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el SUE?

Además de pertenecer a uno de los grupos prioritarios, las personas trabajadoras deberán cumplir una serie de condiciones.

Entre ellas se encuentran:

Tener un trabajo formal, ya sea mediante un contrato regido por el Código del Trabajo o a honorarios, en este último caso declarando las rentas correspondientes.

Mantener las cotizaciones al día.

Tener una remuneración bruta mensual inferior a 2,5 ingresos mínimos mensuales, equivalente actualmente a $1.383.000.

Haber estado cesante durante al menos seis meses continuos u ocho meses discontinuos dentro de los últimos 18 meses.

Pertenecer al 40% de hogares más vulnerables del Registro Social de Hogares (RSH). Este requisito no se aplica a las personas inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad.

¿Cuánto dinero entrega el Subsidio Unificado al Empleo?

El monto no es igual para todos los beneficiarios, ya que se calcula como un porcentaje de la remuneración bruta.

El beneficio puede llegar hasta $185 mil mensuales, dependiendo del tramo de renta y de las características de cada caso.

Para los trabajadores dependientes, el aporte puede alcanzar hasta un 20% de la remuneración bruta, mientras que también existe un componente destinado al empleador.

¿Cómo postular al SUE?

La postulación comenzará este jueves 1 de octubre de 2026 y se podrá realizar durante todo el año.

El trámite debe realizarse de manera online a través de la Ventanilla Única Social o del sitio oficial del SENCE: