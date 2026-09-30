30/ 09/ 2026 08:18

Durante diligencias por asesinato del cabo Aguilera: Joven de 17 años fue detenido por porte de arma de fuego en Lo Espejo

Un adolescente de 17 años fue detenido en la estación del metrotren Lo Espejo durante un control de identidad. El joven iba con un arma de fuego apta para el disparo en la ropa. El joven fue detenido en el marco de las diligencias que se están realizando en el sector por el asesinato del cabo Aguilera. Ahora se investiga si el detenido tiene relación con alguna banda delictual.