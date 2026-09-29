Extienden bono de $100 mil ante alza de bencina: Quiénes lo reciben y cómo postular
Debido al alza internacional de los combustibles, el presidente José Antonio Kast anunció la extensión del Bono a Transportista hasta diciembre de este año.
El gobierno anunció la extensión hasta diciembre de 2026 del Bono a Transportistas, beneficio que entrega un aporte de $100.000 mensuales para la compra de combustible a determinados trabajadores del transporte.
Inicialmente, la medida contemplaba pagos por un período máximo de seis meses, entre abril y septiembre de 2026. Sin embargo, ante la persistencia del alza internacional de los combustibles, se extendió hasta diciembre.
El presidente José Antonio Kast explicó que la extensión responde a la situación internacional y al incremento del precio del petróleo.
“Estos tres hitos en beneficio al transporte colectivo menor, que gestionó muy bien el Ministerio de Transporte, se va a seguir aplicando, como les digo, a los taxis, taxis colectivos y transportes escolares. Este conflicto tan lejos nuestro volvió a escalar y hoy día el precio del petróleo ya está sobre los 100 dólares. Y el diésel está en sus máximos históricos”, aseguró.
El aporte es de hasta $100.000 mensuales y se entrega mediante el Bolsillo Electrónico de Combustibles asociado a la CuentaRUT de BancoEstado. Los recursos solo pueden utilizarse para la compra de combustible.
¿Quiénes pueden recibir el bono de $100 mil y cuáles son los requisitos?
El beneficio está dirigido a propietarios y tenedores de vehículos que cumplan con las condiciones establecidas por la autoridad. Entre ellos se encuentran:
- Taxis básicos, ejecutivos y de turismo.
- Taxis colectivos urbanos y rurales.
- Vehículos de transporte remunerado de escolares.
- Vehículos que prestan servicios de transporte de pasajeros en la ruta Arica-Tacna, bajo las modalidades contempladas en el convenio entre Chile y Perú.
Requisitos como propietaria o propietario:
- Tu vehículo debe estar vigente en el Registro Nacional de Transporte Público y Escolar (RNSTP) al 24 de marzo de 2026.
- Debe mantenerse activo en ese registro al momento del pago.
Requisitos como beneficiaria o beneficiario designado por el dueño (mero tenedor):
- El vehículo debe estar vigente en el RNSTP al 24 de marzo de 2026.
- Contar con licencia profesional vigente que te habilite para conducir el vehículo.
¿Cómo postular al Bono a Transportistas?
La postulación se realiza una sola vez y de manera online a través de la plataforma habilitada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Debes seguir los siguientes pasos:
- Ingresa con tu Clave Única haciendo clic en la imagen inferior o en mtt.gob.cl/planchilesaleadelante
- Selecciona el vehículo para el que solicitas el bono.
- Define quién será el beneficiario: propietario o un conductor designado.
- El sistema realizará una validación automática de los requisitos: vigencia en el registro, titularidad del vehículo y licencia del conductor.
- De inmediato se desplegará la información con el resultado si fuiste o no beneficiado.