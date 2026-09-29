Extienden bono de $100 mil ante alza de bencina: Quiénes lo reciben y cómo postular

Debido al alza internacional de los combustibles, el presidente José Antonio Kast anunció la extensión del Bono a Transportista hasta diciembre de este año.

El gobierno anunció la extensión hasta diciembre de 2026 del Bono a Transportistas, beneficio que entrega un aporte de $100.000 mensuales para la compra de combustible a determinados trabajadores del transporte.

Inicialmente, la medida contemplaba pagos por un período máximo de seis meses, entre abril y septiembre de 2026. Sin embargo, ante la persistencia del alza internacional de los combustibles, se extendió hasta diciembre.

El presidente José Antonio Kast explicó que la extensión responde a la situación internacional y al incremento del precio del petróleo.





“Estos tres hitos en beneficio al transporte colectivo menor, que gestionó muy bien el Ministerio de Transporte, se va a seguir aplicando, como les digo, a los taxis, taxis colectivos y transportes escolares. Este conflicto tan lejos nuestro volvió a escalar y hoy día el precio del petróleo ya está sobre los 100 dólares. Y el diésel está en sus máximos históricos”, aseguró.

El aporte es de hasta $100.000 mensuales y se entrega mediante el Bolsillo Electrónico de Combustibles asociado a la CuentaRUT de BancoEstado. Los recursos solo pueden utilizarse para la compra de combustible.

¿Quiénes pueden recibir el bono de $100 mil y cuáles son los requisitos?

El beneficio está dirigido a propietarios y tenedores de vehículos que cumplan con las condiciones establecidas por la autoridad. Entre ellos se encuentran:

Taxis básicos, ejecutivos y de turismo.

Taxis colectivos urbanos y rurales.

Vehículos de transporte remunerado de escolares.

Vehículos que prestan servicios de transporte de pasajeros en la ruta Arica-Tacna, bajo las modalidades contempladas en el convenio entre Chile y Perú.

Requisitos como propietaria o propietario:

Tu vehículo debe estar vigente en el Registro Nacional de Transporte Público y Escolar (RNSTP) al 24 de marzo de 2026.

Debe mantenerse activo en ese registro al momento del pago.

Requisitos como beneficiaria o beneficiario designado por el dueño (mero tenedor):

El vehículo debe estar vigente en el RNSTP al 24 de marzo de 2026.

Contar con licencia profesional vigente que te habilite para conducir el vehículo.

¿Cómo postular al Bono a Transportistas?

La postulación se realiza una sola vez y de manera online a través de la plataforma habilitada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Debes seguir los siguientes pasos: