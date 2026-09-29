Hallan enterrado en playa de Pelluhue a hombre desaparecido en Fiestas Patrias: Imputado quedó en prisión preventiva

El cuerpo de la víctima, de 37 años, presentaba lesiones y se investiga una discusión por negocios en una bodega de Cauquenes.

Un sujeto quedó en prisión preventiva, imputado de dar muerte a golpes a un hombre y luego enterrar su cuerpo en una playa de Pelluhue, provincia de Cauquenes, región del Maule.

La víctima fue identificada como Eduardo Norambuena Salgado, de 37 años, quien estuvo un par de días en calidad de desaparecido hasta que se logró encontrar su cadáver.

Tras Fiestas Patrias, el pasado 20 de septiembre, su familia denunció ante Carabineros la desaparición de Eduardo y el caso quedó a cargo de la Policía de Investigaciones.

De esta forma y tras diligencias, la PDI logró identificar al único imputado, quien presentó inconsistencias en sus primeras declaraciones ante los detectives.

En la investigación se estableció que el acusado había realizado negocios con la víctima días antes de su desaparición. De hecho, ambos se reunieron el 20 de septiembre (día de la desaparición), a eso de las 13:00 horas, al interior de una bodega ubicada en calle Antonio Varas, comuna de Cauquenes, donde protagonizaron una discusión.





Crimen y posterior entierro

Durante esta discusión, el acusado habría golpeado con un objeto contundente en el rostro y cráneo a la víctima, provocándole un traumatismo craneoencefálico grave que provocó su muerte.

Luego subió el cuerpo a una camioneta y lo trasladó hasta Tregualemu, comuna de Pelluhue, donde lo enterró en una playa a casi dos metros de profundidad.

Luego de varias horas y ya cerca de la medianoche del jueves 24 de septiembre, la fiscal subrogante Carolina Cisterna y equipos especializados de la PDI se constituyeron en el sector y tras cavar un pozo en plena playa, lograron ubicar el cuerpo de la víctima.

La comisaria Claudia Orellana, jefa Bicrim PDI Cauquenes, señaló que “se materializó la detención de un hombre, mayor edad, por su vinculación directa en el homicidio de una persona desaparecida el día 20 de septiembre de 2026, quien registraba encargo por presunta desgracia vigente, de acuerdo a una denuncia efectuada por su familia”.