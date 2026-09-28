28/ 09/ 2026 22:17

Siempre armado y rondando la cancha: Destapan el rol del acusado de disparar a carabinero en Lo Espejo

Tras la lamentable muerte del Cabo 2° Cristopher Aguilera, las dudas sobre el asesino surgieron rápidamente. ¿Quién era este sujeto? ¿Por qué portaba un arma y estuvo dispuesto a asesinar a un carabinero sin mediar provocación? Según vecinos, este hombre venezolano de 29 años sería un denominado soldado de un narcotraficante del sector, vigilaba un punto de venta de drogas y se comunicaba con otros delincuentes vía radiotransmisores. Hace cinco meses había sido detenido portando un arma blanca.