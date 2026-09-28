Familia entre lágrimas por homenaje: El emotivo inicio del velatorio del carabinero asesinado

La ceremonia por el fallecido cabo Cristopher Aguilera se realiza en la Parroquia San Ramón de Providencia, donde llegaron los compañeros de escuadrón y los familiares del carabinero fallecido.

Un conmovedor momento se vivió este lunes en la Parroquia San Ramón de Providencia, donde llegó el féretro del cabo Cristopher Aguilera para ser velado.

Cerca de las cuatro de la tarde terminó el cortejo fúnebre y el cuerpo del carabinero fallecido fue retirado de la carroza para comenzar su ingreso a la iglesia.

El momento fue protagonizado por distintos funcionarios policiales del escuadrón de Radiopatrullas de la institución, del cual era parte el cabo Aguilera.





Sus excompañeros le rindieron los honores protocolares antes de iniciar el velatorio y, además, su familia lo despidió entre lágrimas.

La ceremonia se realiza a un día del fallecimiento del carabinero tras recibir un impacto de bala durante una fiscalización en Lo Espejo.

A la parroquia también llegó el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien condenó el ataque contra el cabo Aguilera, ocurrido el domingo.

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