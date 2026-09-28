Mujeres, drogas y alcohol: El controversial perfil en redes sociales del hombre que mató al cabo Aguilera

Brayan Farías Díaz se mostraba en parcelas, manejando motocicletas, vehículos y lanzando indirectas de todo tipo. Este domingo fue abatido tras asesinar al cabo Cristopher Aguilera en Lo Espejo.

La tarde del domingo fue abatido Brayan José Farías Díaz, homicida del cabo segundo de Carabineros, Cristopher Andrés Aguilera Fernández, quien era parte de un procedimiento policial en Lo Espejo.

Los hechos ocurrieron en el pasaje Las Dunas, población donde Farías le disparó en la cabeza al uniformado, causándole la muerte horas más tarde en la Clínica Las Condes.

El atacante, que mantenía un antecedente penal, fue abatido en el mismo lugar por otro funcionario de Carabineros.





¿Qué muestran las redes sociales del asesino del cabo Aguilera?

Las redes sociales de Farías Díaz reflejaban su estilo de vida marcado por publicaciones de desamor, drogas, alcohol, fiestas, mujeres y ropa con marcas de lujo.

En agosto de 2024, Brayan publicó un video donde aparece una mesa llena de alcohol, bolsas de tusi y lo que parece ser cocaína, cigarrillos y bebidas: “Que se repita una rumba así” , escribió.

Motocicletas, automóviles y publicaciones explícitas de tipo sexual repletan su perfil de TikTok.

Del mismo modo, de forma reiterada, expresaba su amor por Venezuela e incluso mostró sus dotes como DJ en la nieve.

“No es Miami, no es Dubái, es Venezuela, ¿vale?”, “Y si te preguntan, dile que es Venezuela, muchacho loco”, escribió.

Las publicaciones de desamor también eran parte recurrente de sus redes sociales: “Entendí que lo que amas no lo dejas ir y no vi ese interés en ti”, eran parte de sus usuales descargos.

Finalmente, sus últimas publicaciones lo muestran en una parcela donde aparecen parlantes de música de gran tamaño y un texto donde concluye: “El que nació para brillar no lo opacan ni porque le corten la electricidad”.

Revisa las publicaciones de Instagram: