Lacrimógenas, despliegue policial y gritos: Así se vivió llegada de Carabineros a Lo Espejo tras mortal ataque a carabinero

Los videos, captados por vecinos desde edificios aledaños, muestran el copamiento policial y el uso de gases lacrimógenos en la población Las Dunas tras el ataque que le costó la vida al cabo segundo Cristopher Aguilera.

Este domingo se confirmó la muerte del cabo segundo de Carabineros Cristopher Aguilera Fernández, quien recibió un disparo durante un procedimiento en Lo Espejo.

De acuerdo a los antecedentes, fue durante una fiscalización preventiva que un sujeto de nacionalidad venezolana extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos, impactando uno de ellos en la cabeza del uniformado.

Contigo en la Mañana, matinal de Chilevisión, accedió a una serie de videos en los que se ve y se escucha cómo se vivieron los minutos de tensión al interior de la población Las Dunas de Lo Espejo tras el mortal ataque.





En los registros, captados por testigos desde lo alto de edificios aledaños, se alcanza a ver parte del copamiento policial que realizó Carabineros en el sector.

Residentes captaron cómo fue la llegada de los uniformados a bordo de motos, buses tácticos y a pie.

Asimismo, se observa cómo fue el despliegue de los efectivos entre los pasajes del lugar en el que minutos antes había sido el enfrentamiento y la forma en la que emplearon gases lacrimógenos.

Lo anterior tuvo por objetivo resguardar el sector y permitir la recolección de evidencia utilizada en las indagatorias. Se trata de una zona considerada de alto riesgo, especialmente por denuncias de vecinos que indican que existe tráfico de drogas, disputa entre bandas por el control territorial y uso de armas.

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