Decretan tres días de duelo nacional por crimen de cabo segundo Aguilera en Lo Espejo

La medida fue anunciada por el Ejecutivo en el reciente consejo de gabinete.

El presidente José Antonio Kast decretó duelo nacional para los días 28, 29 y 30 de septiembre a raíz de la muerte del cabo segundo Cristopher Aguilera Fernández.

La decisión del duelo fue anunciada por el mandatario en el reciente consejo de gabinete, instancia que de hecho comenzó con un minuto de silencio por el deceso del efectivo y nuevo mártir de la institución.

“Quiero pedirles un minuto de silencio por el carabinero Cristopher Aguilera. Frente a asesinos miserables que están afectando a nuestra nación, a nuestra patria, cosa que es inaceptable, vamos a solicitar mayor rapidez y prontitud a las instituciones para acelerar todas las normas que nos permitan enfrentar como se debe al crimen organizado y a estos delincuentes”, señaló el jefe de Estado.

En concreto, el mandatario buscará acelerar la tramitación de proyectos vinculados a seguridad, crimen organizado y migración, así como obras públicas, vivienda y educación como parte de un plan integral.





Quién fue el cabo segundo Cristopher Aguilera

El cabo segundo de Carabineros Cristopher Aguilera fue asesinado este domingo 27 de septiembre tras ser herido a bala mientras atendía un procedimiento policial en Lo Espejo.

De acuerdo a información preliminar, el uniformado recibió un impacto balístico en su cabeza percutado por un sujeto de nacionalidad venezolana.

Posteriormente, el atacante fue abatido por un compañero del cabo Aguilera.

El funcionario policial y nuevo mártir de Carabineros tenía solo 30 años y se había convertido en padre primerizo hace nueve meses. Hace dos años integraba la 42° Comisaría de Radiopatrullas.