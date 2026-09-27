Tenía 30 años y dejó un pequeño hijo: Quién era el carabinero asesinado en fiscalización en Lo Espejo

El funcionario murió tras permanecer en riesgo vital producto del impacto balístico que recibió durante el operativo policial que terminó en una balacera.

Este domingo, un ataque armado contra un carabinero durante una fiscalización en la comuna de Lo Espejo conmocionó al país.

El funcionario policial falleció producto de la gravedad de sus lesiones, luego de recibir un impacto balístico en su cabeza y quedar en riesgo vital.

Su deceso se confirmó en la Clínica Las Condes, pese a los esfuerzos del personal médico que trató el traumatismo encéfalo craneano que presentaba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La víctima fue el cabo segundo Cristopher Andrés Aguilera Fernández , quien formaba parte de la dotación de la 42° Comisaría de Radiopatrullas de Carabineros.

Según informó el presidente José Antonio Kast, el efectivo “tenía tan solo 30 años y era padre de un pequeño hijo de 10 meses”.





Desde la institución lamentaron que “el cabo 2° Aguilera Fernández perdió la vida en el cumplimiento de su deber, dejando un profundo pesar entre sus camaradas y en toda la institución”.

Por lo anterior indicaron que “perdió la vida en el cumplimiento de su deber, dejando un profundo pesar entre sus camaradas y en toda la institución”.

En la misma línea, subrayaron que “perdió la vida tras ser cobardemente asesinado en un procedimiento policial”.

Finalmente indicaron que “en este difícil momento, hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias a su familia, amigos y compañeros de servicio, acompañándolos en este difícil momento”.