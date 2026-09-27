Carabineros confirmó que hay más personas involucradas, además de un hombre abatido en el momento de los disparos en Lo Espejo, y que son buscadas por los equipos del OS9 y OS7, en conjunto con la Fiscalía.

El general subdirector de Carabineros, Enrique Monrás, confirmó la noche de este domingo que hubo múltiples involucrados en la fiscalización que terminó con un carabinero en riesgo vital tras ser baleado.

De acuerdo con la autoridad policial, no solo participó el atacante que posteriormente murió abatido. En el lugar también habría habido otras personas, quienes huyeron durante el procedimiento.

Monrás afirmó que “los equipos están desplegados. Personal del OS9 y del OS7 junto a la Fiscalía, un equipo multidisciplinario”.





“Carabineros seguirán trabajando para lograr la detención de todos los delincuentes que se fugaron en ese minuto” , detalló.

Es por lo anterior que lanzó la siguiente advertencia: “Los encontraremos, daremos con ellos”.

Asimismo, Monrás reveló que el hombre que fue abatido ya había sido detenido por personal policial durante este año.

La información se conoció mientras la víctima, un cabo segundo de Carabineros que recibió un impacto balístico en su cabeza, permanece en riesgo vital con un traumatismo encéfalo craneano internado en la Clínica Las Condes.