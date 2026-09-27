“Extrema gravedad”: Alerta por antecedentes de sujeto abatido por fatal disparo a carabinero en Lo Espejo

El general subdirector, Enrique Monrás, reveló que “ese delincuente en este año ya había sido detenido por personal de Carabineros”.

Las autoridades revelaron más detalles del hombre que fue abatido este domingo en medio del fatal ataque a un carabinero durante una fiscalización en Lo Espejo.

De acuerdo al general subdirector, Enrique Monrás, el sujeto que resultó fallecido en la balacera y que tendría una participación en el disparo al funcionario policial, “ese delincuente en este año ya había sido detenido por personal de Carabineros”.

En la misma línea, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, calificó el hecho como “de extrema gravedad”.

Junto a esto, el secretario de Estado confirmó que “una persona extranjera, aparentemente en situación irregular, porta un arma modificada

y ataca arteramente a un carabinero que está precisamente en una labor”.





De acuerdo a lo indicado por Fiscalía, todo ocurrió cuando funcionarios de carabineros de la 42 Comisaría de Radiopatrulla realizaban una fiscalización en Lo Espejo.

“En esa dinámica se encuentran con un sujeto en esa fiscalización quien portaba un arma de fuego, utilizando este sujeto dicha arma en contra de los funcionarios de Carabineros”.

Es en este momento que se produce un enfrentamiento: “Carabineros hace uso de su arma de fuego para proteger su integridad en contra de este sujeto quien resulta abatido” en el mismo lugar.

El subdirector Monrás también precisó que se busca dar con el paradero de un grupo de sujetos que también habrían participado en el ataque y que se dieron a la fuga.

Estado de salud del carabinero

Durante la noche de este domingo, la institución confirmó el fallecimiento del carabinero.

Si bien cerca de las 21.15 horas se detalló desde la Clínica Las Condes, a través del doctor Pablo Aguilera, que el funcionario policial se encontraba grave y estuvo internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del recinto médico, el deceso fue informado posteriormente.

Según el parte médico inicial, el carabinero ingresó a la CLC cerca de las 17:30 horas “con un traumatismo encéfalo craneano por arma de fuego en condiciones de extrema gravedad”.

Tras ser atendido por diversos especialistas, se logró “cierta estabilidad, pero sus lesiones son de carácter muy grave y de pronóstico reservado”.

Sin embargo se ratificó la lamentable noticia y el luto en la institución policial.