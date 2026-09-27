Fiscal detalla cómo ocurrió ataque a carabinero en Lo Espejo: Confirma un sujeto abatido en el lugar

Según informó el persecutor, durante una fiscalización, un sujeto usó su arma de fuego y disparó en contra de los funcionarios policiales.

El fiscal a cargo de la investigación por el carabinero baleado durante la tarde de este domingo en Lo Espejo informó que el sujeto que le disparó al funcionario fue abatido en el lugar.

“De acuerdo con los primeros antecedentes, funcionarios de carabineros de la 42 Comisaría de Radiopatrulla se encontraban realizando labores propias de fiscalización, en el sector de Lo Espejo. En esa dinámica se encuentran con un sujeto en esa fiscalización quien portaba un arma de fuego, utilizando este sujeto dicha arma en contra de los funcionarios de Carabineros“, declaró.

En la misma línea detalló que “producto de ello se produce un enfrentamiento. Carabineros hace uso de su arma de fuego para proteger su integridad en contra de este sujeto quien resulta abatido “.





“Producto de ello también, lamentablemente, resultó un funcionario de carabineros lesionado”, sostuvo el persecutor.

Junto a lo anterior, añadió que “él recibe un impacto balístico. Actualmente está siendo atendido en la clínica Las Condes. Su estado es de gravedad y está, en la actualidad, siendo atendido en ese lugar“, precisó.

Finalmente, el fiscal indicó que “el estado de salud, de acuerdo a los antecedentes que tiene el Ministerio Público, es que su estado es de gravedad. Está con riesgo vital y atendido en la clínica Las Condes”.