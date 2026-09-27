Detienen a “La perfecta musa”: Quién es la mujer arrestada en medio de fiesta clandestina en San Ramón

En el procedimiento realizado por Carabineros se hallaron tres armas de fuego, dinero en efectivo y dosis de cocaína y ketamina en la vivienda ubicada en calle Almirante Latorre.

Un operativo policial en la comuna de San Ramón terminó este domingo con el allanamiento a una vivienda que funcionaba como un masivo “after” clandestino.

Al interior del inmueble, Carabineros halló a cerca de 60 personas al momento del procedimiento, constatando que la gran mayoría de los asistentes correspondía a adolescentes.

La SIP decomisó tres armas de fuego, una de ellas con el número de serie borrado, además de bebidas alcohólicas y diversos aparatos electrónicos.

En el lugar, ubicado en calle Almirante Latorre, personal policial también incautó dinero en efectivo y dosis de cocaína, ketamina y marihuana.





Quién es “La perfecta Musa”

La propietaria de la vivienda es una mujer de 57 años apodada “La perfecta musa”, con historial por lesiones leves, ruidos molestos y multas impagas .

“Esta mujer ya había sido detenida en el año 2024 por un delito similar“, explicó el capitán Marcelo Fredes a CHV Noticias sobre los antecedentes de la imputada.

El policía también comentó que la detenida organizaba fiestas clandestinas que se realizaban pasadas las 5 de la mañana y contaba con detenciones previas asociadas a narcofiestas en la comuna.