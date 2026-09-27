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Detienen a “La perfecta musa”: Quién es la mujer arrestada en medio de fiesta clandestina en San Ramón

En el procedimiento realizado por Carabineros se hallaron tres armas de fuego, dinero en efectivo y dosis de cocaína y ketamina en la vivienda ubicada en calle Almirante Latorre.

Sebastian Leyton
Por Sebastian Leyton

Periodista Digital

Un operativo policial en la comuna de San Ramón terminó este domingo con el allanamiento a una vivienda que funcionaba como un masivo “after” clandestino.

Al interior del inmueble, Carabineros halló a cerca de 60 personas al momento del procedimiento, constatando que la gran mayoría de los asistentes correspondía a adolescentes.

La SIP decomisó tres armas de fuego, una de ellas con el número de serie borrado, además de bebidas alcohólicas y diversos aparatos electrónicos.

En el lugar, ubicado en calle Almirante Latorre, personal policial también incautó dinero en efectivo y dosis de cocaína, ketamina y marihuana.

Quién es “La perfecta Musa”

La propietaria de la vivienda es una mujer de 57 años apodada “La perfecta musa”, con historial por lesiones leves, ruidos molestos y multas impagas.

“Esta mujer ya había sido detenida en el año 2024 por un delito similar“, explicó el capitán Marcelo Fredes a CHV Noticias sobre los antecedentes de la imputada.

El policía también comentó que la detenida organizaba fiestas clandestinas que se realizaban pasadas las 5 de la mañana y contaba con detenciones previas asociadas a narcofiestas en la comuna.

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