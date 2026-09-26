“Me ha costado, he llorado harto”: Vale Roth revela complejo momento familiar por problemas de salud

La ganadora de Fiebre de Baile contó que sus dos hijas y su gato atraviesan distintas complicaciones, mientras espera la llegada de su tercer hijo.

Vale Roth expuso una difícil situación familiar por la que está atravesando, luego de conocer la posibilidad de que su gato padezca una grave enfermedad y mientras sus dos hijas enfrentan distintas complicaciones de salud.

La ganadora de Fiebre de Baile publicó videos en sus historias de Instagram desde un centro veterinario y posteriormente desde su hogar, donde relató lo ocurrido durante los últimos días.

Vale Roth revela complejo momento familiar por problemas de salud

“Para que Benito se deje tomar desde el departamento hasta acá es porque no está bien. Mi niño (…) Está con fiebre y muy deshidratado, lo van a hospitalizar y le harán exámenes“, contó.

En ese contexto, Vale reveló que uno de los posibles diagnósticos para su gato es lipidosis hepática felina, una grave condición que ocurre cuando se acumula exceso de grasa en el hígado.

Sin embargo, la veterinaria también le indicó que podría tratarse de una insuficiencia renal, lo que deberá confirmarse con los resultados de los exámenes.

“Si es la primera, parece que se puede morir y Benito es mi primer hijo. Le di mamadera, lo adopté cuando tenía dos semanas y estaba desnutrido”, relató la exgimnasta.





En esa misma línea, Vale bromeó con que esta ha sido su “semana de hijos en el doctor. La Antonia el miércoles, la Martina el jueves y ahora Benito”.

“Se me juntaron muchas cosas, cuando viene una, vienen todas juntas. Queda estar positiva porque no le quiero traspasar la pena a Cristóbal“, señaló, en referencia a su bebé en camino.

Además, Vale se sinceró sobre sus emociones durante este difícil momento: “Me ha costado, he llorado harto y he estado bajoneada”.

“La Anto está un poco desafiante, compleja la situación, no sé que le está pasando, la próxima semana tengo hora con la psicóloga infantil”, contó respecto a su hija.

Asimismo, explicó que su hija Antonia fue diagnosticada con rinitis alérgica y asma, mientras que Martina enfrenta un cuadro de faringitis, bronquitis y otitis.

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