“Lo eligió la Antonia”: Vale Roth reveló el nombre de su tercer hijo con una tierna fotografía en redes

La bailarina había confesado en la final de Fiebre de Baile que tenían dos opciones: Lucas y Cristóbal. Este último fue el más vitoreado por el público.

Este martes, Valentina Roth sorprendió en redes sociales al revelar el nombre definitivo de su tercer hijo junto a Miguel de la Fuente.

Durante la final de Fiebre de Baile, Valentina había asegurado que había dos opciones: Lucas y Cristóbal, siendo este último el más vitoreado por el público.





¿Cómo se llamará el hijo de Vale Roth?

A través de su cuenta de Instagram, Valentina se mostró de vacaciones junto a Miguel y, mientras tomaba sol en la orilla de la piscina, se tomó una foto donde apuntó a su vientre.

En él escribió “Cristóbal”, confirmando que así se llamará el hermano menor de sus otras dos hijas, Antonia y Martina.

“El nombre lo eligió la Antonia. Miguel puso ‘Lucas y Cristóbal’ en una copa y la Antonia sacó un numerito” , explicó Roth.

Finalmente, la elección del nombre se llevó a cabo el sábado pasado, luego de que Valentina fuese a comer junto a su familia para celebrar que ganó Fiebre de Baile 2.

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