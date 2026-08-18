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“Lo eligió la Antonia”: Vale Roth reveló el nombre de su tercer hijo con una tierna fotografía en redes

La bailarina había confesado en la final de Fiebre de Baile que tenían dos opciones: Lucas y Cristóbal. Este último fue el más vitoreado por el público.

Daniela Aste
Por Daniela Aste

Periodista Digital

Este martes, Valentina Roth sorprendió en redes sociales al revelar el nombre definitivo de su tercer hijo junto a Miguel de la Fuente.

Durante la final de Fiebre de Baile, Valentina había asegurado que había dos opciones: Lucas y Cristóbal, siendo este último el más vitoreado por el público.

¿Cómo se llamará el hijo de Vale Roth?

A través de su cuenta de Instagram, Valentina se mostró de vacaciones junto a Miguel y, mientras tomaba sol en la orilla de la piscina, se tomó una foto donde apuntó a su vientre.

En él escribió “Cristóbal”, confirmando que así se llamará el hermano menor de sus otras dos hijas, Antonia y Martina.

“El nombre lo eligió la Antonia. Miguel puso ‘Lucas y Cristóbal’ en una copa y la Antonia sacó un numerito”, explicó Roth.

Finalmente, la elección del nombre se llevó a cabo el sábado pasado, luego de que Valentina fuese a comer junto a su familia para celebrar que ganó Fiebre de Baile 2.

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