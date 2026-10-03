VIDEOS | Impactantes registros deja intensa granizada durante tormenta eléctrica en la RM

Peñalolén, La Florida y Puente Alto fueron algunos de los sectores que se vieron más afectados la inesperada llegada de este breve, pero intenso sistema frontal.

La tormenta eléctrica pronosticada para este viernes dejó impactantes registros en redes sociales, luego de sorprender a vecinos de distintos sectores de la región Metropolitana por la intensidad del fenómeno.

Fuertes lluvias, truenos, relámpagos e incluso granizos marcaron el episodio, que comenzó pasadas las 19:00 horas y aumentó rápidamente su intensidad antes de cesar de manera repentina.





Entre las comunas más afectadas se encuentran Peñalolén, Puente Alto y La Florida. Sin embargo, el sistema frontal se hizo sentir en distintos puntos de la región Metropolitana.

Revisa a continuación algunos de los registros de la tormenta eléctrica que pasó por la capital la noche del viernes.

Revisa aquí algunos videos que dejó la tormenta eléctrica en la RM: