Resultados del Subsidio DS1: Revisa con tu RUT si fuiste seleccionado para adquirir una vivienda

El Subsidio DS1 se divide en tres tramos, pensados para diferentes realidades socioeconómicas según el Registro Social de Hogares (RSH). Consulta si fuiste seleccionado.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) publicó los resultados de las personas seleccionadas para recibir el Subsidio DS1, dirigido a familias de clase media para que puedan adquirir una vivienda.

El beneficio permite a familias que no son dueñas de una vivienda y tienen capacidad de ahorro acceder a una ayuda económica para comprar una casa o departamento nuevo o usado.

Este subsidio también permite construir una vivienda en sitio propio en sectores urbanos o rurales. Par ello, los postulantes no debían superar el tramo del 60% de calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares.

Revisa los resultados del Subsidio DS1

El Portal De Consulta Ciudadana del MINVU permite consultar el estado de postulaciones a los beneficios que otorga la entidad, entre ellos, el Subsidio DS1. Debes seguir los siguientes pasos:

Ingresar con tu ClaveÚnica en la página del MINVU

en la página del MINVU El sistema arrojará inmediatamente los resultados de la postulación

Vale mencionar que quienes hayan obtenido un resultado desfavorable podrán apelar desde el martes 13 de octubre por un plazo de 10 días corridos.

Cómo puedes utilizar el Subsidio DS1

Compra de una vivienda

Con este subsidio se pueden comprar viviendas de un valor máximo de 2.200 UF en zona regular y hasta 2.600 UF en regiones de la zona norte (Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama), extremo sur (Aysén y Magallanes), en las provincias de Chiloé y Palena y en las comunas de Juan Fernández y Rapa Nui.

El costo máximo que podrás pagar depende del tramo al que pertenezcas. El Minvu explica que hay tres de ellos, los cuales están segregados según el porcentaje de vulnerabilidad del Registro Social de Hogares. Además, cada uno de ellos establece un ahorro mínimo.

Construcción de una vivienda

Los tramos 2 y 3 fijan los montos máximos para construir una vivienda. El costo puede ser de hasta 1.600 UF en el tramo 2, y de hasta 2.200 en el tramo 3.