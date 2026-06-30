Último día para postular al Subsidio DS1: Revisa aquí como acceder al beneficio para comprar una casa

Familias que no tengan vivienda pero que cuenten con capacidad de ahorro tienen hasta hoy para postular al subsidio que entrega hasta 1.100 para la compra de una casa nueva o usada.

Este martes 30 de junio vence el plazo para postular al Tramo 1 del Subsidio Ds1, que entrega hasta 1.100 Unidades de Fomento (UF) para la compra de viviendas.

El beneficio permite a familias que no son dueñas de una vivienda y tienen capacidad de ahorro acceder a una ayuda económica para comprar una casa o departamento nuevo o usado.

En el caso de viviendas ubicadas en las zonas extremas norte, sur e insular, el monto máximo de la vivienda será de 1.200 UF.





Cabe recordar que el financiamiento para la compra de la casa depende del ahorro personal más el subsidio habitacional, sumado a los recursos propios o crédito hipotecario.

Para acceder a este subsidio, los postulantes no deben superar el tramo del 60% de calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares.

Requisitos para acceder al DS1 / Tramo 1

Para poder postular al DS1 hay que cumplir con los siguientes requisitos generales:

Tener mínimo 18 años de edad.

Contar con Cédula Nacional de Identidad Vigente.

Las personas postulantes extranjeras deberán contar con su Cédula de Identidad para extranjeros vigente al momento de la postulación y en ella deberá constar su residencia definitiva; una fotocopia de ella deberá ser presentada en la postulación. La vigencia de la Residencia Definitiva será verificada y proporcionada por el Servicio Nacional de Migraciones.

Acreditar una cuenta de ahorro para la vivienda con una antigüedad mínima de 12 meses.

Acreditar que el ahorro exigido esté depositado en la cuenta para la vivienda, al último día del mes anterior a la postulación. A partir de esa fecha no deberá efectuar giros en la cuenta.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo del 60% de calificación socioeconómica. Las personas Adultas Mayores que postulen al Tramo 1 podrán pertenecer hasta el 90% más vulnerable de la población, de acuerdo con el RSH.

En caso de postular colectivamente el grupo debe: Tener un mínimo de 10 integrantes. Postular a través de una Entidad Patrocinante. Contar con un proyecto habitacional aprobado por el Serviu.



Cómo postular al Subsidio DS1

Para postular al Subsidio Ds1, primero hay que tener abierta una cuenta de ahorro para la vivienda que debe tener como mínimo 12 meses de antigüedad al momento de postular.

Postulación: