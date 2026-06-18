Inicia postulación al Subsidio DS1 para la clase media: Revisa los requisitos para acceder a la casa propia

La postulación está disponible de manera online hasta el 30 de junio y ofrece un beneficio para familias que no tengan casa propia y tengan capacidad de ahorro para adquirir una.

Ya se encuentra disponible la convocatoria para posturlar al Subsidio DS1, dirigido a familias de clase media para que puedan adquirir una vivienda.

El beneficio buscca apoyar a aquellos que no son propietarias de una casa y tienen capacidad de ahorro para adquirir una.

Este subsidio permite construir una vivienda en sitio propio en sectores urbanos o rurales, o bien comprar una casa o departamento nuevo o usado de un valor de hasta 2.600 UF , dependiendo del según el tramo y la zona geográfica del país.





Cómo postular al Subsidio DS1

Las postulaciones se encuentan abiertas hasta el 30 de junio y se realizan completamente online ingresando al sitio web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo con tu ClaveÚnica.

Requisitos para postular

Para postular hay que cumplir con estos requisitos:

Tener cuenta de ahorro para la vivienda abierta al menos doce meses antes a la postulación (30 de mayo de 2025).

abierta al menos doce meses antes a la postulación (30 de mayo de 2025). Tener el ahorro mínimo exigido por el tramo al que se postula en la cuenta al último día hábil del mes previo a la fecha de postulación (29 de mayo pasado).

al que se postula en la cuenta al último día hábil del mes previo a la fecha de postulación (29 de mayo pasado). Tener Registro Social de Hogares y no superar el tramo de calificación socioeconómica que exige la alternativa.

Montos que entrega el Subsidio DS1

El Subsidio DS1 cuenta con tres tramos de postulación para acceder a viviendas de hasta 2.200 UF en zona regular.

En el caso de las regiones de la Zona Norte (Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama), extremo sur (Aysén y Magallanes) y las provincias de Chiloé y Palena y las comunas de Juan Fernández y Rapa Nui, cuentan con hasta 2.600 UF.

Además, el monto del subsidio depende del tramo al que se postula y del precio de la vivienda que se adquiera: