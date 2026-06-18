Inicia postulación al Subsidio DS1 para la clase media: Revisa los requisitos para acceder a la casa propia
La postulación está disponible de manera online hasta el 30 de junio y ofrece un beneficio para familias que no tengan casa propia y tengan capacidad de ahorro para adquirir una.
Ya se encuentra disponible la convocatoria para posturlar al Subsidio DS1, dirigido a familias de clase media para que puedan adquirir una vivienda.
El beneficio buscca apoyar a aquellos que no son propietarias de una casa y tienen capacidad de ahorro para adquirir una.
Este subsidio permite construir una vivienda en sitio propio en sectores urbanos o rurales, o bien comprar una casa o departamento nuevo o usado de un valor de hasta 2.600 UF, dependiendo del según el tramo y la zona geográfica del país.
Cómo postular al Subsidio DS1
Las postulaciones se encuentan abiertas hasta el 30 de junio y se realizan completamente online ingresando al sitio web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo con tu ClaveÚnica.
Requisitos para postular
Para postular hay que cumplir con estos requisitos:
- Tener cuenta de ahorro para la vivienda abierta al menos doce meses antes a la postulación (30 de mayo de 2025).
- Tener el ahorro mínimo exigido por el tramo al que se postula en la cuenta al último día hábil del mes previo a la fecha de postulación (29 de mayo pasado).
- Tener Registro Social de Hogares y no superar el tramo de calificación socioeconómica que exige la alternativa.
Montos que entrega el Subsidio DS1
El Subsidio DS1 cuenta con tres tramos de postulación para acceder a viviendas de hasta 2.200 UF en zona regular.
En el caso de las regiones de la Zona Norte (Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama), extremo sur (Aysén y Magallanes) y las provincias de Chiloé y Palena y las comunas de Juan Fernández y Rapa Nui, cuentan con hasta 2.600 UF.
Además, el monto del subsidio depende del tramo al que se postula y del precio de la vivienda que se adquiera:
- Tramo 1: para comprar viviendas de hasta 1.200 UF con un subsidio de hasta 750 UF.
- Tramo 2: para comprar viviendas de hasta 1.800 UF con un subsidio de hasta 700 UF.
- Tramo 3: para comprar viviendas de hasta 2.600 UF con un subsidio de hasta 550 UF.