09/ 08/ 2026 21:59

Revelan videos de encerrona que repelió escolta de Luis Cordero: Tres imputados quedaron en prisión preventiva

En prisión preventiva quedaron tres imputados por el intento de encerrona al escolta del exministro Luis Cordero, quien logró repeler los disparos efectuados por los delincuentes armados en Vitacura. En tanto, un adolescente de 14 años quedó con internación provisoria. Videos del momento del ataque, de la extensa persecución y de la detención en flagrancia de los involucrados fueron revelados.