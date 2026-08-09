“La vida ya me ha quitado demasiado”: Catalina Pulido rompe el silencio tras mofa de Ítalo Omegna

Tras quitarle su apoyo, Omegna se refirió a las declaraciones de Pulido, donde reveló haber sido víctima de abuso.

Este domingo, Catalina Pulido rompió el silencio y respondió con todo a Ítalo Omegna a través de sus redes sociales.

Pulido le quitó el apoyo a Omegna por sus dichos en un video junto a integrantes de La Cofradía, donde banalizaban el abuso sexual infantil y aludía a niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Al respecto, Ítalo contestó en un registro donde se mofó de la situación e imitó los dichos de la comunicadora.





¿Qué dijo Catalina Pulido?

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Pulido expuso: “Desde los tres años conocí el abuso, la vergüenza y el miedo”.

En esa misma línea, agregó: “Aprendí demasiado pronto a defenderme y a esconder el dolor detrás del humor, la irreverencia y el arte”.

“La vida me arrebató incluso lo más sagrado: mi hijo. Y aun así, sigo. Hoy hablo de lo que antes me avergonzaba y siento alivio. Los ataques y el hostigamiento los conozco desde siempre”, indicó la actriz.

Asimismo, Pulido señaló: “Nada me derrumba. La vida ya me ha quitado demasiado como para desperdiciarla en miedo. Aquí estoy: riéndome, disfrutando lo simple y agradeciendo cada despertar”.

La actriz agradeció por tener otra oportunidad de vivir y tras enviar buenos deseos a sus seguidores, concluyó: “No pierdan su tiempo y energía”.

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