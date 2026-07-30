“Tiene una inteligencia superior”: Cata Pulido revela amistad con Ítalo Omegna y sale en su defensa tras polémicos dichos

La actriz hizo su propia acusación a Emiliano, otro integrante de La Cofradía, responsabilizándolo por el video viral.

La actriz, Catalina Pulido, se refirió recientemente a los polémicos dichos de Ítalo Omegna en el grupo La Cofradía, en donde hacían comentarios de connotación sexual sobre menores de edad.

Dando a conocer que tiene una amistad con el ex militante del Partido Nacional Libertario, Pulido intentó defender “su humor”, expresando que en realidad, él “es un gallo a toda raja”.

Qué dijo Cata Pulido sobré Ítalo Omegna

Durante el programa Noche de Pirañas, Claudia Schmidt y Sergio Rojas recordaron los comentarios en el video viral, sin embargo, fueron interrumpidos por Pulido que confesó su amistad con Omegna.





“Yo lo quiero mucho, pero muchísimo. Es amigo mío”, comentó la panelista añadiendo que él “tiene una cultura y una inteligencia yo creo que superior (…) trabaja con gente vulnerable de La Pintana y va a hacerle clases a niños. Es un gallo a toda raja”.

Sobre los dichos de La Cofradía, aseguró que “es un programa de puros amigos zorrones que se juntan a hablar estupideces… Los hombres, de repente, a puertas cerradas, hablan hue… y se pasan de madres“.

Pese a esto, Catalina acusó a otro de los participantes del video, a Emiliano, por difundir el clip: “ El hue… se desubicó, y se desubica de repente también en La Cofradía, pero la gente que lo vemos entendemos un humor un poco trastocado. El problema acá es que Emiliano lo subió y ahí está el problema”.





“No lo voy a defender. No lo puedo defender. Ha quedado la media cag… (…) Por eso me extraña que Ítalo haga este tipo de bromas tan seguidas”, añadió la actriz.

No obstante, sus dichos no fueron tomado con simpática por los conductores del programa, quienes expresaron que la supuesta broma, “no es humor”.

A modo de defensa, Pulido aclaró que “no digo que sea humor, digo que es su sentido del humor. No es con el afán de defenderlos, pero de verdad que los conozco. Sí, son un grupo de zorrones hablando tonteras, que se confiaron demasiado pensando que estaban en un lugar seguro para tirar este tipo de exabruptos o tallas (…) estoy tratando de explicar el modus operandi”.