Enap confirma fuerte alza en las bencinas: Revisa cuánto subirán la gasolina y el diésel desde este jueves
La empresa anunció importante aumento de precio para las gasolinas y diésel, mientras que la prafina y el gas licuado mantendrán su valor.
Este miércoles, la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) emitió un nuevo informe en el que dio a conocer el precio de las bencinas y combustibles.
A partir de este jueves sufrirán un importante alza respecto del valor mantuvieron los últimos días, especialmente para el caso de gasolina.
De acuerdo a lo que señala el informe para esta semana, la variación estimada en el precio de los combustibles es de:
- +32,9 pesos por litro ($/lt) en el precio de la gasolina de 93 octanos y +32,9 $/lt en el precio de la gasolina de 97 octanos.
- 0,0 $/lt en el caso del kerosene.
- +28,5 $/lt en el precio del diésel.
- 0,0 $/lt en el precio del GLP de uso vehicular.
Según indicó ENAP, esta estimación de precios considera:
- Precios de importación de productos desde un mercado de referencia cercano y profundo (Costa del Golfo de Estados Unidos) y otros costos propios de la actividad de importación de combustibles (por ejemplo: el costo de transporte marítimo hasta Chile).
- Las normas de funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (MEPCO).
- Las normas de funcionamiento del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).