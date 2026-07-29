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Enap confirma fuerte alza en las bencinas: Revisa cuánto subirán la gasolina y el diésel desde este jueves

La empresa anunció importante aumento de precio para las gasolinas y diésel, mientras que la prafina y el gas licuado mantendrán su valor.

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

Este miércoles, la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) emitió un nuevo informe en el que dio a conocer el precio de las bencinas y combustibles.

A partir de este jueves sufrirán un importante alza respecto del valor mantuvieron los últimos días, especialmente para el caso de gasolina.

De acuerdo con el informe, las bencinas de 93 y 97 octanos registrarían un alza de $32,9 por litro, mientras que el precio del diésel aumentaría $28,5 por litro.

Por otra parte, el kerosene (parafina) y el gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular no presentarían cambios en sus valores durante esta semana.

Estimación de precio de las bencinas y combustibles 

De acuerdo a lo que señala el informe para esta semana, la variación estimada en el precio de los combustibles es de:

  • +32,9 pesos por litro ($/lt) en el precio de la gasolina de 93 octanos y +32,9 $/lt en el precio de la gasolina de 97 octanos.
  •  0,0 $/lt en el caso del kerosene.
  •  +28,5 $/lt en el precio del diésel.
  • 0,0 $/lt en el precio del GLP de uso vehicular.

Según indicó ENAP, esta estimación de precios considera:

  • Precios de importación de productos desde un mercado de referencia cercano y profundo (Costa del Golfo de Estados Unidos) y otros costos propios de la actividad de importación de combustibles (por ejemplo: el costo de transporte marítimo hasta Chile).
  • Las normas de funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (MEPCO).
  • Las normas de funcionamiento del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).
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