“Ahora vivo la vida por ti”: Amiga de Ámbar Cornejo compartió sentido mensaje a seis años de su muerte

La joven compartió un mensaje en sus redes sociales dedicado a su amiga, quien fue encontrada enterrada bajo la casa de su madre tras días de búsqueda.

A seis años del crimen de Ámbar Cornejo, una de sus amigas la recordó con un sentido mensaje a través de sus redes sociales.

“Realmente he aprendido a vivir con el dolor, un dolor que sigue en mi, pero de a poco va cicatrizando, fue un episodio muy chocante en mi vida, casi me volví loca”, inició escribiendo la joven en su cuenta de Instagram.

Según confesó, desde aquel 29 de julio de 2020, “mi vida cambio, fue un proceso muy duro de vivir, mi niña se me había ido, me la arrebataron de mi lado, y fue gracias a la persona que ella más amó en su vida”.





“Quiero decirte que estoy bien aquí, con altas y bajas como siempre, he logrado cosas que un día conversamos, me he esforzado en muchos ámbitos de la vida, ahora vivo la vida por ti“, agregó.

La joven también manifestó que Ámbar es “el ángel más lindo que pudo llegar al cielo. Gracias por ser parte de mi vida”.

“Sigue abrazándome con el viento. TE AMO PARA SIEMPRE MI ÁMBAR”, cerró en su publicación.

Cabe recordar que en 2020, después de varios días de búsqueda, la adolescente de 16 años fue encontrada enterrada bajo la vivienda de su madre, Denisse Llanos, luego de que fuera asesinada y violada por su padrastro, Hugo Bustamante.