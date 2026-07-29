“Se quitó 20 años”: Conocido actor brasileño sorprende con radical cambio de look y saca aplausos en redes

El intérprete de 53 años se está preparando para un nuevo rol y mostró el antes y después de su transformación, dejando atrás por completo su cabello blanco.

El actor brasilero, Reynaldo Gianecchini, sorprendió con su más reciente cambio de look, dejando atrás el cabello que lo caracterizó por años.

El intérprete de 53 años mostró el antes y después en una publicación que compartió en sus redes sociales, donde dejó ver un estilo más rejuvenecido.

Según explicó, el cambio se debe a las exigencias de su próximo proyecto laboral, en el que será protagonista y que demandaba una nueva imagen.





“Cada vez que tengo que trabajar la caracterización para un nuevo personaje, siempre pienso en él, porque eres demasiado bueno, amigo”, expresó en la previa junto a su peluquero.

Reynaldo Gianecchini cuenta con una amplia trayectoria y es conocido por sus papeles en producciones como Lazos de Familia, El Color del Pecado y Terra Esperanza, con gran popularidad en en Chile y Latinoamérica.

Tras el cambio que incluyó un nuevo color de pelo y cejas, el actor se mostró conforme con el resultado y destacó el trabajo de su estilista. “Quedó exactamente como lo imaginaba. Eres muy bueno. Felicitaciones”, comentó.

“Se quitó 20 años”, “35 años menos” y “entró como abuelo y salió como nieto”, fueron algunos de los comentarios que se repitieron.