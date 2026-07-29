“Enfermo del mate”: Evelyn Matthei disparó contra Ítalo Omegna tras viralización de polémico video

La excandidata presidencial se sumó a las críticas contra el otrora asesor del PNL y vinculó este caso con la discusión del proyecto “Escucha su corazón”.

La excandidata presidencial Evelyn Matthei lanzó duras críticas contra Ítalo Omegna, exasesor legislativo del diputado Hans Marowski (PNL), a raíz de la controversia generada por un video donde realizó comentarios de connotación sexual sobre niños y adolescentes.

La polémica surgió tras la viralización de un registro donde Omegna hizo una serie de “bromas” que fueron ampliamente cuestionadas por usuarios, organizaciones y figuras políticas debido a las alusiones al abuso infantil y a menores con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

En conversación con Radio Pauta, Matthei manifestó su indignación por el contenido del video y por quienes participaron en él.

“ ¿Cómo puede haber alguien tan enfermo del mate? Que vaya a comprar una muñeca para regalársela a un señor que parece que tenía un cumpleaños. ¿Cómo puede haber otros tan enfermos del mate que participan en esto como si fuera natural? Otro enfermo del mate que grabe y otro estúpido que, además, lo sube”, afirmó.

La exalcaldesa de Providencia también cuestionó el tono de los comentarios emitidos en el registro y apuntó específicamente a las referencias realizadas sobre menores con TEA.

“Para tratar de forma despectiva, con connotación sexual, a niños con divergencia neuronal, les da lo mismo”, sostuvo.





Matthei vinculó la polémica con proyecto “Escucha su corazón”

Durante su intervención, Matthei también hizo referencia al proyecto “Escucha su corazón”, iniciativa impulsada por parlamentarios vinculados al Partido Nacional Libertario que busca que las mujeres escuchen los latidos fetales antes de someterse a un aborto en las tres causales permitidas por la ley.

A juicio de la exministra, existe una contradicción entre ese tipo de propuestas y las actitudes reflejadas en el video protagonizado por Omegna.

“Pero a las mujeres quieren que escuchen los latidos. Los hombres pueden hacer lo que quieran, pueden reírse de niños, pueden decir de niños con TEA que pueden ser abusados porque no hablan, pero las mujeres tienen que escuchar los latidos”, criticó.

En la misma línea, agregó: “Y un señor puede dejar además abandonados a todos sus hijos y a ellos no le escuchan probablemente los llantos de dejarlos abandonados”.