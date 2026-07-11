“Chilena, bien educada”: Evelyn Matthei revela intento de estafa y advierte modus operandi

“Perfectamente pudo haber trabajado en un banco antes”, aseguró la exalcaldesa sobre la persona que intentó engañarla para robarle desde su cuenta bancaria.

La exalcaldesa y otrora carta presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, reveló a través de su cuenta de Instagram fue casi fue víctima de una estafa telefónica luego de que la llamara una supuesta efecutiva de banco.

Tras este tenso momento, aprovechó de advertirle a sus seguidores cómo funcionan este tipo de engaños y cómo evitar caer en engaños.

El intento de estafa a Evelyn Matthei

“Nos trataron de estafar y gracias a Dios no caí, pero me di cuenta lo fácil que es caer y por eso estoy haciendo este video para advertirles“, partió contando Matthei en su último post.

Detallando la situación, explicó que: “nos llamaron del banco, supuestamente, diciendo que alguien estaba tratando de girar plata de nuestra cuenta y la verdad es que son superconvincentes. Era la voz de una mujer, chilena, bien educada, bien articulada y hablaba de temas bancarios con mucha propiedad“.





En este sentido, detalló que a un “le van mandando mensajes de texto que usted tiene que abrir, etc. y lo van envolviendo“, sin embargo, enfatizó en que uno “no les siga la corriente”.

“Si alguien lo llama, supuestamente de un banco diciendo que los están tratando de estafar, usted les dice muchas gracias y cuelga. No siga conversando con esa persona y si usted queda preocupada, llame inmediatamente al call center del banco o a su ejecutivo“, aconsejó la ex edil.

En conversación con Las Últimas Noticias, Matthei analizó a la persona que la llamó, expresando que esta “perfectamente pudo haber trabajado en un banco antes, o sea, por eso la gente cae“.

“Perfectamente podría pasarle a un adulto mayor, a un profesional que lo pillan volando bajo, etc. Y nosotros con mi marido no es que no sepamos de estos temas económicos, por decirlo”, agregó.