“Oye, soy el vocalista de Los Tetas”: Revelan fuerte cruce de Tea Time al momento de su detención

El exvocalista de “Los Tetas” fue arrestado en un procedimiento que ahora es investigado por la Fiscalía y que lo llevó nuevamente a enfrentar a la justicia.

Durante la inspección del automóvil, los funcionarios policiales encontraron droga, un arma de fuego, armas blancas y al menos un millón de pesos en efectivo , dinero cuyo origen deberá ser esclarecido en el marco de la investigación.

Durante el momento de su detención, el artista tuvo un fuerte cruce con carabineros. “Soy el vocalista de Los Tetas, qué te pasa”, gritó Castaldi.