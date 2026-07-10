¿DÓNDE ESTÁS? | “Mi vida está hecha un desastre”: Exesposo de Luz Espinoza rompe el silencio a 8 meses de su desaparición

“Queremos creerle, es difícil”, contestaron los tres hijos de Luz respecto del relato de su padre.

Según Carabineros, entre 2019 y 2024 en el país se registraron un poco más de 50 mil denuncias por mujeres desaparecidas.

Hoy en nuestra sección ¿Dónde Estás? conoceremos la historia de Luz Espinoza. Una mujer de 55 años a quien se le perdió el rastro hace 8 meses en la comuna de Malloa.

Tras su desaparición, en su casa se encontró una botella de vino y 2 vasos sin servir. Hasta hoy no sabe con quién compartió esa supuesta velada.

Sus hijos no descartan ninguna hipótesis; incluso alguien muy cercano a ellos aparece en el radar como uno de los principales sujetos de interés.

Se trata de su padre, Manuel Cáceres, quien rompió el silencio con CHV Noticias y expuso: “Mi vida está hecha un desastre”, mientras que sus hijos aseguraron: “Queremos creerle, es difícil”.

El reportaje es de Daniel Vera y Camilo Zavala.