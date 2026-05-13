Desaparición de Luz Espinoza en Malloa: Peritajes se concentran en lugar donde sujeto de interés habría sido visto

A seis meses de la desaparición de Luz Espinoza, la mujer de 55 años cuyo rastro se perdió en Malloa, en la región de O’Higgins, su búsqueda continúa. Nuevos peritajes concentran ahora los esfuerzos en un sector de la isla de Malloa que hasta ahora no había sido intervenido por las policías.

El pasado 30 de octubre de 2025, Luz Espinoza, de 55 años, fue vista por última vez en Malloa, región de O’Higgins.

Hoy los peritajes se concentran al otro lado de la ribera del río, en la isla de Malloa, un lugar donde, según ha trascendido, uno de los sujetos de interés habría sido visto.

Cabe destacar que uno de los focos investigativos surge de la relación de Luz con su exmarido, con quien habría protagonizado episodios de violencia anteriormente.