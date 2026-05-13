Rey David a la cabeza: Este es el organigrama de la organización de la que Francisco Kaminski sería integrante

El equipo de Reportajes de CHV Noticias obtuvo acceso a un audio exclusivo del caso, que daría cuenta del rol que cumplía el animador de televisión en los delitos de la banda liderada por David Israel.

Un nuevo antecedente develado por CHV Noticias vincularía directamente a Francisco Kaminski en un negocio ilícito de propiedades.

El animador de televisión sería parte de la banda liderada por David Israel, conocido como Rey David, y cumpliría un rol de facilitador .

Organigrama de la banda del Rey David que involucra a Kaminski

El organigrama comienza con Xiatong Wu, un ciudadano chino que fue investigado por el OS7 de Carabineros en el año 2024.

En ese tiempo un reportaje de CHV Noticias revelaba que un miembro de la mafia china había plantado miles de plantas de marihuana en la región de O’Higgins.





Wu compró a David Israel un auto BMW avaluado en más de 20 millones de pesos. La transacción llamó la atención de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana de la Policía de Investigaciones.

Así fue como llegaron a la empresa Sincar Automotora, propiedad de Israel. Con ella utilizaban un particular mecanismo para obtener créditos de forma fraudulenta.

El Rey David habría tenido en diversos estamentos del sistema a personas con distintos roles. Por ejemplo, un ejecutivo financiero, un contador y una notaría.

Según la investigación del caso, la labor de Kaminski sería captar a posibles compradores de casas , con créditos bancarios obtenidos de manera fraudulenta.

Así opera la organización liderada por David Israel