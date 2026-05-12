Revelan modus operandis de la banda que cayó en Operación Rey David: Pagaban a personas para adulterar sus cédulas

La Policía de Investigaciones dio a conocer nuevos detalles de los mecanismos fraudulentos utilizados por la banda liderada por David Israel.

Nuevos antecedentes del caso conocido como la Operación Rey David se entregaron durante la jornada de hoy. Además, en la jornada se mostraron parte de los bienes incautados a la banda por las policías.

Desde vehículos de alta gama y lujosas joyas, hasta lanchas y motos de agua fueron encontrados en la parcela en la comuna de Rapel, que poseía David Israel, el denominado Rey David, líder de la banda criminal.

En los últimos días se realizaron 26 ingresos a distintos domicilios, procedimientos en los que detuvieron a 21 personas hasta la fecha. Entre esos, el del animador de televisión Francisco Kaminski.

Mecanismo con el que operaba la banda del Rey David

La investigación comenzó con una arista vinculada a delitos de infracción a la ley de drogas, y a partir de eso se logró dar cuenta de otros mecanismos fraudulentos que usaba la organización.

Uno de esos consistía en captar a personas vulnerables, en su mayoría de bajos ingresos, a quienes se les solicitaba su cédula de identidad. Se les pagaba un monto inferior por ella y ocupaban su fotografía para adulterar el documento real.





De este modo, un supuesto comprador de un vehículo presentaba ese carnet falso en una entidad financiera, donde solicitaba un crédito de alto valor para efectuar la transacción por el automóvil.

Finalmente, el préstamo era utilizado en la automotora de propiedad de David Israel. Por ende ese dinero que lograban obtener, ingresaba directamente al bolsillo del líder de la banda.

La Policía de Investigaciones (PDI) comunicó que “a través del análisis de sus cuentas se estableció que estaban cometiendo estafas reiteradas con un nuevo modus operandis, pues se estaban utilizando la suplantación de personas”.

“Producto de esas actividades ilícitas sostenidas a través de empresas de fachada, las ganancias estaban siendo invertidas en un patrimonio altamente elevado“, agregaron.

Además revelaron que nueve personas están en prisión preventiva, mientras que al resto de los imputados se les pidió otras medidas cautelares.

Se les ha formalizado por los delitos de asociación criminal, lavado de activos, falsificación de instrumentos públicos y privados, usurpación de identidades, estafas, entre otros.