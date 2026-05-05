EXCLUSIVO | “No tiene ni siquiera auto”: Francisco Kaminski y Camila Andrade rompieron el silencio tras “Operación Rey David”

El comunicador aseguró que está afectado por cómo esta situación ha impactado en su círculo familiar.

Este martes, Francisco Kaminski conversó en exclusiva con Conty Ganem para Primer Plano y reveló detalles inéditos tras el allanamiento en su departamento durante la “Operación Rey David”.

Asimismo, Camila Andrade también se refirió a la situación de su expareja y reveló cómo se enteró de la noticia, tras haber sido mencionada en informes policiales de la PDI.





¿Qué dijo Francisco Kaminski?

En conversación con Plan Perfecto, Conty Ganem adelantó que encontró a Francisco en una reunión con su abogada.

“Él cuando sale de este lugar, y ve a los equipos de Chilevisión, queda sorprendido porque no entendía cómo estábamos en ese lugar si era una reunión privada”, dijo la periodista.

En esa misma línea, agregó: “Cuando converso con él en privado, me dice que sí, que efectivamente está muy afectado, no solo por él, sino por su familia, porque cabe mencionar que Francisco tiene un hijo, tiene un padre, tiene una madre”.

“Todo esto no solo le afecta a él, sino también a su círculo más cercano”, expuso Ganem, quien además reveló que Kaminski “no ha prestado declaración” en el marco de la “Operación Rey David”.

Además, expuso en exclusiva que “el auto en que andaba Kaminski hoy día es un auto prestado; Kaminski en este minuto no tiene ni siquiera auto”.

Todos los detalles serán expuestos en un nuevo capítulo de Primer Plano este viernes 8 de mayo a las 22:30 horas, donde Camila Andrade también romperá el silencio.

En exclusiva, la expareja de Kaminski contará cómo se enteró de la noticia, cómo está llevando la situación y entregará su opinión tras haber sido mencionada por la venta de un vehículo marca Audi en los informes de la Policía de Investigaciones (PDI).

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