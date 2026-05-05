“Aguántatela después”: Tensa pelea de Pincoya generó preocupación y terminó con participante eliminado de Gran Hermano
Nazareno, competidor argentino respondió de manera intimidante ante una petición de Jennifer Galvarini. “Se chifló. Poco más y me pega”, relató la chilena.
Gran Hermano Argentina Generación Dorada sumó un nuevo eliminado esta semana: Nazareno Pompei. Participante que causó polémica durante los últimos días al protagonizar un conflicto con Jennifer ‘Pincoya’ Galvarini.
El pasado domingo se vivió un episodio de máxima tensión dentro de la casa por un cruce entre los participantes ya mencionados. La pelea escaló en cosa de segundos frente a todos sus compañeros.
En plena gala y frente a las cámaras, Pincoya pidió al público que votaran para que Nazareno fuera eliminado de esta edición de Gran Hermano: “No vaya a ser que te vayas a ir, porque mi gente me apoya si a mi me traicionan”.
Al argentino no le gustó nada el comentario de la chilena, razón de su furiosa reacción. “¿Pediste que me vaya yo? Aguántatela después, conmigo no juegas con eso. Pídelo que te veo”, se dirigió a Pincoya de manera intimidante.
En cuestión de segundos, muy cerca de su rostro y señalándola con el dedo, Nazareno expresó: “Conmigo no te hagas la loca, porque yo te trato bien. No te confundas”. “Bocona” y “fantasma” le gritó de lejos a Galvarini tras el tenso cruce.
Uno de los compañeros intentó calmarlo diciéndole que “te lo estás tomando muy a pecho. Es Pincoya”. A lo que respondió, “¿qué me importa esa Pincoya?”.
La actitud del competidor argentino generó preocupación entre los televidentes en redes sociales por la “agresividad” con la que actuó durante el momento.
Más tarde, la participante chilena utilizó el teléfono falso de la casa para actuar una supuesta llamada con su familia para contarles lo sucedido. “Tremendo we… Se chifló. Sí, poco más y me pega. Ni tú me gritas. No, si estos se chiflan”.
A una semana del repechaje de Gran Hermano Argentina Generación Dorada, Nazareno se convirtió en el eliminado de la semana 10 tras su pelea con Pincoya, quien llamó a su fanaticada a votar por él.
