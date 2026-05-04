“Yo no odio a Chile”: Periodista argentina pidió disculpas tras duras críticas por dichos sobre Pincoya

La comunicadora trasandina Nadia Epstein se hizo viral hace unos días por criticar a la chilena por usar su bandera en el reality. Sin embargo, optó por defender su postura.

La periodista argentina Nadia Epstein salió al paso de las críticas luego que usuarios en redes sociales la acusaran de xenofobia por unos dichos que pronunció sobre Pincoya en un programa de streaming.

“Yo no odio a Chile, yo no odio a los chilenos, yo no conozco el sentimiento de odio”, comenzó diciendo en un post de Instagram, luego de criticar a la participante de Gran Hermano por usar una bandera chilena en el reality trasandino.

“Lo que dije fue que no podemos permitir que una participante vea un partido de Argentina en un reality argentino, un 2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas) con la bandera chilena en sus hombros“, explicó.

Para continuar, argumentó que Pincoya es “una señora grande” y que sabía que “es una parte de la historia ese día, que a los argentinos en general nos duele”.

“No era necesario, no me gustó y lo expresé, punto”, cerró la comunicadora. “Nada de todo esto significa que odie a nadie, menos que generalice. Abrazo al pueblo chileno y espero sepan entender”.

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Los dichos de periodista argentina sobre Pincoya

Fue hace unos días cuando se viralizó en redes sociales un video donde Nadia criticó a Pincoya por llevar una bandera chilena en la casa de Gran Hermano, en momentos en que sus compañeros veían un partido de la selección albiceleste.

“Le mostraron a los chicos el partido y Pincoya estaba con la bandera de Chile. Nadie le dijo: ‘Che Pincoya, todo bien, pero ¿te acordás que Chile ayudó a los ingleses a que nos saquen las Malvinas Argentinas? No estés con esa bandera acá mientras está el partido de Argentina’”, apuntó..

“Me pasa con Pincoya y si fuera Margarita y se llama Margarita y es chilena, me pasaría lo mismo porque tenemos una historia muy negativa. Yo entiendo, fueron sus antepasados”, sentenció.

Mira el video a continuación: