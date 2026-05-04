Tragedia en Mendoza: Chileno murió ahogado tras caer a un dique mientras pescaba

El hombre se encontraba pescando cuando se retiró en dirección a los baños y minutos después cayó al agua. Su hermano se lanzó al agua en su rescate, pero debido a las condiciones del lugar no logró ayudarlo.

Un ciudadano chileno murió ahogado tras caer a un dique en Mendoza, Argentina, cuando estaba pescando con su hermano.

El trágico hecho ocurrió al mediodía del domingo 3 de mayo en el Dique Agua del Toro, que se encuentra sobre la Ruta 101 a 84 kilómetros al oeste de la localidad de San Rafael.

Según el reporte policial que consignó el medio trasandino Clarín, la víctima acudió al lugar cerca de las 9 de la mañana en compañía de su hermano , un menor de 9 años y otro acompañante, a bordo de Fiat Palio.





Cerca de las 11:30, el hombre se dirigió a la zona de baños y minutos después su hermano escuchó un ruido que pareció ser una caída.

Cuando se acercó se percató que su familiar se había caído al agua e inmediatamente se lanzó para intentar rescatarlo, pero debido a la profundidad del lugar no logró su cometido.

Investigan origen de la caída

Debido a las condiciones de la zona tuvieron que intervenir voluntarios de Bomberos y buzos tácticos para localizar y sacar al cuerpo a la superficie.

La identidad de la víctima todavía no ha sido revelada, pero se informó que se trataba de un hombre chileno de 51 años que se encontraba en actividades de turismo.

Las autoridades trasandinas se encuentran investigando el hecho para determinar si la caída se produjo de forma accidental o hubo una descompensación previa.