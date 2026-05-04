Las víctimas fatales serían de nacionalidad neerlandesa, país donde tiene su base la empresa Oceanwide Expeditions, responsable del barco.

Tres personas han muerto y otras permanecen bajo observación médica tras un presunto brote de Hantavirus detectado a bordo del crucero MV Hondius, que realizaba una travesía por el océano Atlántico.

Según consignó BBC, de acuerdo con información entregada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), los casos se registraron durante el viaje que conectaba Argentina con Cabo Verde.

Las víctimas fatales serían de nacionalidad neerlandesa, país donde tiene su base la empresa Oceanwide Expeditions, responsable del barco.





Preocupación en cruce por posible brote de hanta

Además de los fallecidos, otras tres personas continúan bajo atención médica, incluyendo a dos tripulantes. Hasta ahora, el único contagio confirmado corresponde a un ciudadano británico de 69 años, quien permanece internado en estado grave en Johannesburgo, Sudáfrica.

Las autoridades internacionales mantienen un monitoreo activo del caso. Desde el Reino Unido señalaron que están en contacto tanto con la empresa operadora como con las autoridades locales para seguir la evolución del brote.

Cabe mencionar que el itinerario del MV Hondius contemplaba zarpar desde Ushuaia el pasado 20 de marzo y finalizar el recorrido el 4 de mayo en Cabo Verde. Sin embargo, la embarcación permaneció detenida frente a la costa de Praia , la capital del archipiélago, sin autorización para el desembarco de pasajeros.

Según reportes locales, la medida responde a protocolos sanitarios preventivos ante la sospecha de contagios a bordo.





Qué se sabe sobre las víctimas

Los primeros síntomas habrían aparecido en un pasajero de 70 años, quien falleció durante el viaje. Posteriormente, su esposa también enfermó y fue evacuada a Sudáfrica, donde murió días después. Una tercera víctima habría permanecido en la nave.

La Organización Mundial de la Salud indicó que está coordinando la evacuación de pacientes sintomáticos y evaluando los riesgos para la salud pública, además de brindar apoyo a quienes siguen a bordo.