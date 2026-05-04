Pago del Bono Invierno: Revisa con tu RUT si recibes los $81 mil en mayo

Con la llegada de mayo, el Estado comenzó la entrega de este importante aporte monetario que busca aliviar el bolsillo con los gastos propios de esta temporada invernal.

Llegó mayo y con ello inició el esperado pago del Bono Invierno 2026, un beneficio que se entrega de forma anual durante el mes de mayo a las personas mayores de 65 años.

En esta ocasión, el monto que entregará el Instituto de Previsión Social (IPS) será de $81.257, el cual a partir de este mes junto con la pensión de los beneficiarios.

Este monto será entregado de manera automática a quienes cumplen con los requisitos establecidos, por lo que no debes postular para obtenerlo. Revisa a continuación los detalles.

Revisa con tu RUT si recibes el beneficio:

Para conocer si recibes el Bono Invierno, haz clic en la siguiente imagen, luego ingresa tu RUT y podrás verificar si te pagarán el beneficio.

Quiénes reciben el Bono Invierno 2026

Para ser beneficiario del Bono Invierno debes cumplir con el requisito principal: Tener 65 años o más al 1 de mayo de 2026.

Cabe precisar que este aporte lo recibirán todos aquellos adultos mayores que reciban una pensión igual o menor a $231.440 y que pertenezcan a alguno de estos grupos:

Pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), ISL, Capredena, Dipreca o mutualidades .

. Pensionados de AFP o compañías de seguro con pensiones mínimas o aportes solidarios.

con pensiones mínimas o aportes solidarios. Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU) .

. Personas con pensiones de reparación o beneficios similares.





¿Se puede apelar al Bono Invierno?

Si una persona dice cumplir todos los requisitos pero aún así no recibió el pago del Bono Invierno, existen dos alternativas para consultar o analizar la situación.

En primer lugar, está la opción de contactar a la entidad pagadora de la jubilación para que revisen el caso y lo regularicen en caso de haber existido un error.

La segunda es ingresar una consulta o reclamo en el Instituto de Previsión Social. También puedes solicitar una videoatención en ChileAtiende o dirigirte a una sucursal ChileAtiende con tu cédula de identidad.