¿Cuándo pagan el Bono Invierno 2026?: Revisa la fecha y los requisitos para recibir el beneficio

Con la llegada la época más fría del año, el Estado entrega este aporte monetario que busca aliviar los gastos propios de la temporada.

La temporada de temperaturas bajas se acerca y con ella el Bono de Invierno 2026, beneficio que cada año acompaña a los adultos mayores durante la época más fría.

Esta vez, el monto del aporte económico será de $81.257, que se pagará en una sola fecha específica. Conoce acá cuándo podrías recibirlo.

¿Cuándo pagan el Bono Invierno 2026?

El pago de este apoyo estatal se realizará en mayo, junto a la pensión que reciben los beneficiarios ese mes.

El Bono Invierno se entregará de manera automática a quienes cumplen con los requisitos establecidos. De modo que no debes postular para obtenerlo.





¿Cuáles son los requisitos para el Bono Invierno?

Los adultos mayores pensionados reciben este aporte monetario, por lo que lo principal es que al 1 de mayo de 2026 tengan 65 años o más.

Además, deben pertenecer a alguno de estos grupos:

Pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), ISL, Capredena, Dipreca o mutualidades .

. Pensionados de AFP o compañías de seguro con pensiones mínimas o aportes solidarios.

con pensiones mínimas o aportes solidarios. Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU) .

. Personas con pensiones de reparación o beneficios similares.

Es clave también que la pensión sea igual o inferior a la pensión mínima de vejez.

Revisa con tu RUT si eres beneficiario

Haz click en la siguiente imagen, luego ingresa tu RUT y podrás verificar si recibes el Bono de Invierno en mayo, la fecha exacta y la forma de pago.