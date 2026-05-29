Así se frustró el robo a empresa de valores en Antofagasta: Cavaron túnel de 13 metros y la bóveda tenía $40 mil millones

A través de una gráfica con realidad aumentada podrás conocer todos los detalles sobre la excavación del túnel.

El equipo de Reportaje A Fondo tuvo acceso a la planificación del robo frustrado en Antofagasta.

Los delincuentes lograron hacer un agujero milimétrico para acceder a la bóveda de una empresa de valores donde estaban los $40 mil millones de pesos.

Por ahí metieron una cámara, pero cuando se devolvían por el túnel que les tomó meses en construir, funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) los detuvieron.

Este es el reportaje de Fabián Acevedo.