“Cuando le informé que ya no le pagaría los excesos…”: Leonardo Farkas expone a Claudia Schmidt y anuncia acciones legales

Schmidt presuntamente reveló a Sergio Rojas detalles sobre fiestas descontroladas del magnate con graves acusaciones ligadas al ámbito sexual.

Este viernes, Leonardo Farkas expuso a Claudia Schmidt en redes sociales e informó que la demandará por injurias y difamación.

A través de su cuenta de X, el filántropo aseguró que Schmidt ha afectado el honor de su familia y expuso que pagó varias de las deudas de la comunicadora.

¿Qué dijo Leonardo Farkas?

“Claudia Schmitd, a quien he ayudado desinteresadamente por mucho tiempo, solucionándole graves problemas financieros, como fue rescatarle la hipoteca sobre su casa en Chile”, comenzó diciendo Farkas.

En esa misma línea, detalló que se trata de “todas sus deudas personales, cientos de millones, pero cuando le informé que ya no le pagaría los excesos, decidió buscar protagonismo”.

El magnate hizo hincapié en que se trata de “difamación e injuria, afectando seriamente el honor de mi familia”.

“La situación ha escalado a límites inaceptables. Así, he dado instrucciones precisas a mis abogados para que preparen las respectivas querellas criminales sin ninguna contemplación, ya sea contra ella y los demás que se han prestado para difundir su ilícito proceder”, concluyó.

Las acciones legales de Leonardo Farkas llegan luego de que Schmidt presuntamente revelara a Sergio Rojas detalles sobre fiestas descontroladas del magnate con graves acusaciones ligadas al ámbito sexual.

Del mismo modo, en abril pasado, Claudia ya había asegurado que Leonardo tenía un “lado b” que nadie conocía.

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