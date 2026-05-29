Caso Santiago College: Familia de estudiante acusado de manipular fotos de compañeras demandó al colegio por secuelas

En la demanda civil, los padres afirman que su hijo fue inculpado con pruebas de poca validez.

Un inesperado vuelco judicial tuvo el caso del alumno del Santiago College inculpado de manipular fotografías de compañeras de índole sexual en 2024.

Su familia presentó una demanda civil en contra del colegio, en la que afirman que el estudiante fue acusado con pruebas de poca validez.

Los padres argumentan que el proceso dejó profundas secuelas emocionales, psicológicas y sociales en el joven.