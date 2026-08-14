14/ 08/ 2026 23:02

Lluvia este fin de semana: Eduardo Sáez adelanta montos de precipitaciones para los próximos días

Para este fin de semana se esperan precipitaciones en diversas zonas del país, con variaciones en la cantidad y probabilidad de tormenta eléctrica. La Región Metropolitana tendrá suaves lluvias desde la mañana de este sábado, las que se intensificarán durante la tarde. En el sur, se prevén precipitaciones menores debido al desplazamiento al norte del sistema frontal. Los detalles por regiones con el pronóstico del meteorólogo Eduardo Sáez.