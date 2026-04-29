“Soy cuidadosa”: Tonka Tomicic respondió a dichos de Leonardo Farkas por origen de su distanciamiento

La animadora rompió el silencio después de las declaraciones del empresario en Primer Plano, quien afirmó que su quiebre se gatilló por “amistades en común”.

Tonka Tomicic abordó por primera vez el término de su amistad con el empresario y filántropo Leonardo Farkas, luego de las recientes declaraciones de este último sobre el distanciamiento.

En entrevista con el programa Sígueme de TV+, la conductora optó por la cautela al referirse al tema y evitó profundizar en las razones del quiebre.

“Tiendo a no hacer comentarios de amigos, familia, relaciones. En realidad, en eso soy súper… no sé si hermética, pero sí cuidadosa. No me interesa estar hablando de otras personas”, afirmó.

En esa línea, Tomicic declinó referirse a las versiones que apuntan a “amistades en común” como el origen del distanciamiento —tesis planteada previamente por Farkas—, aunque sí tuvo palabras positivas hacia el empresario y su entorno. “Tengo excelentes recuerdos de él, su mujer y su familia”, agregó.





La versión de Leonardo Farkas en Primer Plano

Días antes, en conversación exclusiva con Primer Plano, Farkas descartó que el quiebre se deba a un conflicto directo o al denominado “Caso Relojes”, donde fue vinculado el exesposo de la animadora, Marco Antonio López “Parived”.

“No fue algo entre ellos y yo, fue algo entre amistades en común. Generalmente, esas amistades en común eran amistades mías”, indicó en diálogo con Fran García-Huidobro.

Asimismo, el empresario sostuvo que “no quise seguir perdiendo amistades por cosas así”, dejando entrever las causas de su distanciamento con Tonka y Parived.

Cabe recordar que la amistad entre Tomicic y Farkas se extendió por años y estuvo marcada por gestos de cercanía, como el financiamiento del matrimonio de la comunicadora en Israel.