VIDEO | “Le agarré el polerón”: Joven se lanza y derriba a motochorro que le robó celular en Providencia
Un joven se arrojó sobre un motochorro que le había robado su celular en la comuna de Providencia. La víctima iba saliendo de un supermercado ubicado en avenida Francisco Bilbao e iba enviando un mensaje de voz cuando pasó una motocicleta y el conductor le arrebató su teléfono. Sin embargo, el joven tuvo una rápida reacción, se aferró se aferró al delincuente y posteriormente terminaron cayendo ambos al pasto.